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لبنان

عبر المطار... احباط محاولة تهريب دولارات مزيفة الى تركيا

Lebanon 24
05-06-2024 | 02:58
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تابعت الاجهزة الأمنية في مطار رفيق الحريري الدولي، بشكل يومي وحثيث محاولات تهريب الممنوعات او القيام بأمورغير قانونية على كل المستويات، سواء بالنسبة إلى الوافدين او المغادرين عبر المطار، بحسب ما أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" في المطار.
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وفي هذا الإطار، وضمن جهودها الحثيثة لمحاولات تهريب الاموال المزورة عبر المطار التي شهدت ما يقارب أربع  محاولات خلال الايام القليلة الماضية، تمكنت فصيلة التفتيشات في قوى الأمن الداخلي في المطار صباح اليوم، من إحباط محاولة لتهريب مبلغ من الدولارات الأميركية المزورة، قدّر بنحو الـ 150 الفًا، مع مواطن لبناني كان  يحاول تهريبها الى تركيا.
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