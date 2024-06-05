البزري: الجبهة الجنوبية امام مرحلة مفصلية دقيقة وحرجة

اعتبر النائب عبد الرحمن البزري، في حديث اذاعي أن "الجبهة الجنوبية امام مرحلة مفصلية دقيقة وحرجة، فإما الانفراج او المزيد من التصعيد في ضوء مقترح الرئيس الأميركي"، واصفا "ارتفاع منسوب الاعتداءات الإسرائيلية بأنه احدى علامات المأزق الذي يعاني منه الكيان الاسرائيلي في ضوء مبادرة وفق إطلاق النار في غزة".

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وعن حراك اللقاء الديموقراطي ومبادرته الرئاسية، أكد "ان لا خرق حقيقيًا على الرغم من كل الجهود المبذولة والمبادرات القائمة، وبخاصة أننا ما زلنا في مناقشة الأساسيات والتفاصيل كالخلاف على التشاور او الحوار أو من سيترأسه"، لافتا الى ان "المبادرات الداخلية والخارجية تعكس عمق الازمة الداخلية التي اصبحت أكثر تعقيدا بعد حرب غزة، لارتباط الوضع اللبناني الدائم بالوضع الإقليمي".