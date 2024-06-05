بالصورة.. وزارة الصحة تنشر التقرير التراكمي للطوارئ الصحية

نشرت وزارة الصحة العامة متابعةً للعدوان الاسرائيلي على لبنان، التقرير التراكمي للطوارئ الصحية ل4 حزيران ٢٠٢٤.



وقد تم تسجيل 1603 اصابة، منها 400 حالة وفاة.

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