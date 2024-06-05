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لبنان

بالصورة.. وزارة الصحة تنشر التقرير التراكمي للطوارئ الصحية

Lebanon 24
05-06-2024 | 03:33
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نشرت وزارة الصحة العامة متابعةً للعدوان الاسرائيلي على لبنان، التقرير التراكمي للطوارئ الصحية ل4 حزيران ٢٠٢٤.

وقد تم تسجيل 1603 اصابة،   منها 400 حالة وفاة.
 
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