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لبنان

خلف: ما تعرضت له السفارة الأميركية اعتداء بالغ الخطورة

Lebanon 24
05-06-2024 | 03:51
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 كتب النائب ملحم خلف على منصة "إكس": "إنّ ما تعرضت له السفارة الأميركية في لبنان مِن عملٍ إرهابي، صباح اليوم، هو اعتداء بالغ الخطورة، مرفوض ومُدان! ويَدُلّ على مدى تفلُّت الأوضاع الأمنية من جهة وعلى مؤامرة قد تستهدف الأمن القومي للبلد من جهة أُخرى. علينا، كنواب، أنْ نُدرِك مدى تدهور الأوضاع وخطورتها في غياب رئيس الدولة، وفي ظلّ الجنوب الملتهب والتمدد العشوائي للنزوح، فنُبادر لانتخاب الرئيس فوراً لانتظام الحياة العامة".
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