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لبنان
أبو حيدر التقى وزير التجارة الأندونيسي: ندعو رجال الاعمال الى الاستثمار في لبنان
Lebanon 24
05-06-2024
|
03:54
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واصل المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر زيارته العاصمة الاندونيسيّة جاكرتا، حيث عقد لقاءً مع وزير التجارة الإندونيسي ذو الكفل حسن، بحضور القائم بالأعمال اللبناني في إندونيسيا جورج أبو زيد.
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وشدّد أبو حيدر، خلال اللقاء، على "ضرورة تعزيز العلاقات التجاريّة بين البلدين لجهة رفع حجم الصادرات اللبنانيّة إلى إندونيسيا وهي ضئيلة جدّاً حاليّاً"، لافتاً الى أنّ "لبنان قادر على تصدير منتجات عدّة، زراعيّة خصوصاً، مثل التفاح والكرز والعنب، كما زيت الزيتون، والتي تستوردها إندونيسيا من دولٍ أخرى"، مشيرا الى "قصص نجاح عدّة حقّقها الصناعيّون والمزارعون في السنوات الأخيرة عبر تصدير منتجات عدّة الى دول الاتحاد الأوروبي".
وأكّد أبو حيدر" اهتمام تجار وصناعيّين لبنانيّين باستيراد بعض المنتجات الى لبنان، وعبرهم الى دولٍ عربيّة أخرى".
كما عقد أبو حيدر وأبو زيد اجتماعاً مع المديرة العامة في الوزارة وفريق عملها، تمّ فيه البحث في سبل تعزيز التبادل التجاري، وعرض أبو حيدر لاحتياجات لبنان التجاريّة، كما لإمكانات التصدير من لبنان، خصوصاً بعد الاتفاقيّة التي وُقّعت أمس بين غرفتَي التجارة في بيروت وجاكرتا.
واستقبلت وزارة التجارة الإندونيسيّة اجتماعاً موسّعاً ضمّ رجال أعمال لبنانيّين وإندونيسيّين تحدّث في خلاله أبو حيدر عن تعويله على مستقبل العلاقات التجاريّة بين البلدين، داعياً رجال الأعمال الإندونيسيّين الى" الاستثمار في لبنان"، ومؤكداً أنّ "العدوان الإسرائيلي على الجنوب لم يحدّ من عزيمة الشعب اللبناني ولا من مبادرات القطاع الخاص الذي كان وسيبقى العمود الفقري للاقتصاد اللبناني".
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