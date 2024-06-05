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لبنان

أطلق النار وفرّ.. هذا ما حصل خلال منتصف الليل في طرابلس

Lebanon 24
05-06-2024 | 03:54
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أقدم مجهول يستقل دراجة نارية منتصف ليل امس على إطلاق النار من مسدس حربي بإتجاه المدعو "ر.ط"، وأصابه بطلق ناري في قدمه، خلال مروره بالقرب من افران لبنان الاخضر، في محلة المئتين طرابلس، حسب مندوبة "لبنان24".
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وجرى نقل المصاب إلى مستشفى طرابلس الحكومي في القبة للعلاج، إذ لا تزال أسباب إطلاق النار مجهولة.
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