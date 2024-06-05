أطلق النار وفرّ.. هذا ما حصل خلال منتصف الليل في طرابلس

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أقدم مجهول يستقل دراجة نارية منتصف ليل امس على إطلاق النار من مسدس حربي بإتجاه المدعو "ر.ط"، وأصابه بطلق ناري في قدمه، خلال مروره بالقرب من افران لبنان الاخضر، في محلة المئتين طرابلس، حسب مندوبة "".وجرى نقل المصاب إلى مستشفى طرابلس الحكومي في القبة للعلاج، إذ لا تزال أسباب إطلاق النار مجهولة.