28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
32
o
النبطية
38
o
زحلة
39
o
بعلبك
29
o
بشري
29
o
بيت الدين
38
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
إخفاق اوروبي.. بإنتظار تسوية ايرانية-اميركية
علي منتش Ali Mantash
|
Lebanon 24
05-06-2024
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
من الواضح أن أكثر المهتمين بالوصول الى تسوية سياسية داخلية في لبنان هم الاوروبيون، وتحديداً فرنسا التي تعمل بشكل كثيف على ايجاد مخارج حقيقية توصل الى حلّ للأزمة الرئاسية ولمختلف الأزمات اللبنانية، لكن هذه الحماسة الفرنسية والاوروبية تصطدم عادة بعدم وجود رغبة لبنانية بتقديم تنازلات والوصول الى حلول واقعية، وعليه فإن كل طرف يستمر بالمراهنة على الوقت وعلى التطورات الاقليمية لتحسين شروطه بالمفاوضات، ما يؤدي بالتالي الى اخفاق المبادرات الغربية وحتى العربية.
Advertisement
منذ عودة الإهتمام الفرنسي بلبنان، واجهت باريس معضلة كبيرة، هي أنها لم تستطع القيام بتوازن من خلال سلوكها السياسي والديبلوماسي بين الواقعية التي تفرض عليها التواصل والتفاهم والإعتراف بـ "حزب الله" من جهة وإرضاء القوى المسيحية المعارضة له والتي كانت تعتبر أن فرنسا "أمها الحنون، وهذا ما دفع الأحزاب المسيحية الاساسية الى الإبتعاد بشكل "فج" عن الفرنسيين وعدم التجاوب معهم بشكل فعلي، خصوصاً أن قوى المعارضة عموماً تعتبر أن لديها بديلا وشريكا دوليا اساسيا هو الولايات المتحدة الاميركية.
إنكفأت باريس مرات عدّة عن المشهد اللبناني لكنها عادت إليه مؤخراً في محاولة لإيجاد حلّ للمعارك الحاصلة في الجنوب، لكن وبالرغم من انحياز إقتراحاتها لإسرائيل الا أن "حزب الله" تعامل معها بشكل سلس وديبلوماسي، كما وفتح لها باباً لتستعيد دورها في الداخل اللبناني من خلال موافقته العلنية على عدم ربط الحرب في غزة وجنوب لبنان بالإستحقاقات الدستورية الداخلية، علماً أن الفرنسيين يحتاجون إلى ما هو أكبر من موافقة الحزب، إذ يريدون تجاوباً شاملاً من القوى السياسية وهذا الامر ليس متاحا.
تقول مصادر مطلعة أن جزءا من اسباب قيام الحزب "التقدمي الإشتراكي" بمبادرة سياسية داخلية يعود إلى حاجة باريس لطرف داخلي قادر على إقناع مختلف الأفرقاء بمسار ما للحل، ولعل الايام المقبلة ستظهر حجم التجاوب مع الحراك الإشتراكي الذي سيكون أكبر من التجاوب مع اي مبادرة فرنسية، وهذا بحد ذاته قد يعدّ ضربة قاسية للنفوذ والحضور الفرنسي والاوروبي في لبنان، والا ماذا يعني أن يكون هناك طرف لبنان ضمن الإنقسام السياسي الداخلي قادرا على التأثير أكثر من دولة مثل فرنسا.
وتشير المصادر أن الحلّ عملياً هو بيد الأميركيين، ولعل ما يقوله بعض قادة "حزب الله" في جلسات بعيدة عن الإعلام هو الأصدق في هذا الشأن، اذ يعتبر هؤلاء أن التسوية ستكون مع واشنطن دون غيرها من الدول. وهذا الامر يشمل بشكل خاص القضايا الحدودية، ويطال ايضاً الازمات الداخلية التي لا يستطيع اي طرف التأثير على خصوم الحزب في الداخل سوى الاميركيين، وعليه فإن التسوية التي يجب أن ينتظرها اللبناني هي أميركية – إيرانية، وهذا ما قد لن يكون بعيداً في ظل تنسيق كبير بين الطرفين منذ بدء الحرب في غزة.
وترى المصادر أن الطرف الوحيد الذي يمكن أن يكون له تأثير جدي إضافة إلى هاتين الدولتين هي المملكة العربية السعودية التي تشكل حاجة فعلية للبنانيين وللقوى السياسية الداخلية ، سواء إختلفوا معها أم إتفقوا، وعليه فإن إنكفاء الرياض الحالي، وان لم يعد بالحدود السابقة، قد يستمر إلى لحظة التسوية وعندها سيكون هناك تفاوض ضمني او علني على الدور والنفوذ السعودي والدعم المالي الذي قد يتم تأمينه.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هجومٌ خطير على السفارة الأميركية في بيروت.. معلومات تكشف ما حصل (صور)
Lebanon 24
هجومٌ خطير على السفارة الأميركية في بيروت.. معلومات تكشف ما حصل (صور)
01:58 | 2024-06-05
05/06/2024 01:58:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ينخفض سعر صرف الدولار إلى 60 ألف ليرة؟
Lebanon 24
هل ينخفض سعر صرف الدولار إلى 60 ألف ليرة؟
02:45 | 2024-06-05
05/06/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عاشت على التنفس الاصطناعي في أواخر أيامها.. وفاة نجمة معروفة ويحبها الجمهور العربي من هي؟!
Lebanon 24
عاشت على التنفس الاصطناعي في أواخر أيامها.. وفاة نجمة معروفة ويحبها الجمهور العربي من هي؟!
09:00 | 2024-06-04
04/06/2024 09:00:52
Lebanon 24
Lebanon 24
في سماء لبنان... إليكم بالفيديو ما فعلته طائرات إسرائيليّة قبل قليل
Lebanon 24
في سماء لبنان... إليكم بالفيديو ما فعلته طائرات إسرائيليّة قبل قليل
11:21 | 2024-06-04
04/06/2024 11:21:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن بدء الحرب على لبنان.. مصادر تكشف خطّة الجيش الإسرائيليّ
Lebanon 24
بشأن بدء الحرب على لبنان.. مصادر تكشف خطّة الجيش الإسرائيليّ
15:46 | 2024-06-04
04/06/2024 03:46:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
علي منتش Ali Mantash
@alimantash
أيضاً في لبنان
07:49 | 2024-06-05
"الأحرار" دان حادث السفارة الأميركية: يُنذِرُ بمخططٍ لتفجير الوضع الامني
07:46 | 2024-06-05
ختم معمل للشوكولا بالشمع الاحمر.. هذا ما وجد بداخله!
07:41 | 2024-06-05
التجأ إلى إحدى الجهات النافذة... متورط آخر بحادث السفارة الاميركية بقبضة المخابرات!
07:36 | 2024-06-05
عائلة القتيل في مخيم البداوي تحذر: لتسليم المتورطين
07:32 | 2024-06-05
توقّعات داخل إسرائيل.. الحرب قد تندلع مع "الحزب" خلال أسابيع
07:27 | 2024-06-05
للمستفيدين من برنامج "أمان"... إليكم هذا البيان من مكتب الحجار
فيديو
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
00:02 | 2024-06-04
05/06/2024 14:50:48
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
01:00 | 2024-06-01
05/06/2024 14:50:48
Lebanon 24
Lebanon 24
شهر السلاح بوجه زميله في السفارة.. إقالة سفير بريطانيا لدى المكسيك شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
شهر السلاح بوجه زميله في السفارة.. إقالة سفير بريطانيا لدى المكسيك شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
00:30 | 2024-06-01
05/06/2024 14:50:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24