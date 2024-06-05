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لبنان

البعريني استنكر الاعتداء على السفارة الاميركية: عمل مرفوض يستهدف أمن لبنان واستقراره

Lebanon 24
05-06-2024 | 04:34
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دان عضو تكتّل" الاعتدال الوطنيّ "النّائب وليد البعريني في تصريح له، "الاعتداء التخريبي الذي استهدف السفارة الأميركيّة اليوم".
 
واكد  أن "هذا العمل مرفوض ويستهدف أمن لبنان واستقراره"، مؤكدًا "أهمية إبقاء لبنان بعيدًا من الصراعات الإقليمية والدولية التي قد تؤدي إلى زعزعة أمنه واستقراره".
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ودعا البعريني "الولايات المتحدة الأميركيّة إلى مراجعة سياستها الخارجيّة، والعمل على وقف إطلاق النار في غزة، وإلزام إسرائيل بالموافقة على ذلك من أجل إنهاء الحرب على غزة". 
 

وختم: "إننا نؤمن بأن استمرار هذه الصراعات سيؤدّي إلى نتائج لا تحمد عقباها، وقد يدفع بالمنطقة إلى مسارات خطيرة وغير مستدامة. كذلك نؤمن بأهمية الحوار الدبلوماسي وحل النزاعات بالطرق السلمية، وندعو الأطراف كافة إلى التحلّي بالحكمة والمسؤولية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".
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