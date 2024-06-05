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لبنان

بيرم في مؤتمر جنيف: ندعو المنظمات لتقديم المساعدات للنازحين السوريين في بلدهم

Lebanon 24
05-06-2024 | 04:38
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