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لبنان

تهديد جديد.. نتنياهو يزور "سراً" مستوطنة إسرائيلية قرب لبنان! (صورة)

Lebanon 24
05-06-2024 | 04:36
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كشفت مواقع إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنّ رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو زار سراً مستوطنة كريات شمونة المحاذية للبنان خلال ساعات الصباح.
 
وبحسب موقع "0404" الإسرائيليّ، فقد تلقى نتنياهو إحاطة عامة وشاملة حول الوضع العملياتي وآخر الأحداث في منطقة شمال إسرائيل إبان الإشتباكات القائمة مع "حزب الله" في لبنان.
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كذلك، جرى تقديم عرض أمام نتنياهو يتضمن سرداً للعمليات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي ضدّ الحزب في جنوب لبنان.
 
وذكر "0404" أن نتنياهو زار نقطة مراقبة في المدينة، حيث التقى بفرق الإطفاء وفرقة الاحتياط التي كانت تعمل في القطاع، وحصل على لمحة عامة عن الحرائق في الأيام الأخيرة، وجهود الإطفاء المكثفة والإغلاق.
 
وفي تصريحٍ له من كريات شمونة، قال نتنياهو: "في بداية الحرب، قلنا إننا سنعيد الأمن إلى الجنوب والشمال على السواء - وهكذا فعلنا. اليوم أنا على الحدود في الشمال مع محاربينا وقادتنا، وأنا هنا أيضاً مع رجال الإطفاء. بالأمس كانت الأرض مشتعلة هنا وأنا سعيد لأنه تم إخماد النيران، لكن الأرض كانت مشتعلة أيضاً في لبنان".
 
وأردف: "من يظن أنه سيؤذينا وسنجلس مكتوفي الأيدي فقد أخطأ خطأً كبيراً. نحن مستعدون للقيام بعمل قوي للغاية في الشمال. بطريقة أو بأخرى سنعيد الأمن إلى الشمال".
 
(رصد لبنان24)
 

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