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لبنان

المدفعية الإسرائيلية تخرق هدوء الجنوب.. هذه آخر المستجدات

Lebanon 24
05-06-2024 | 04:46
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خرقت مدفعية العدو الإسرائيلي الهدوء الحذر الذي كان سائدًا منذ ساعات الصباح الأولى في الجنوب.

وفي التفاصيل، فقد استهدف العدو أطراف بلدة الوزاني بثلاث قذائف، حسب مندوبة "لبنان24".
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كما وتعرّض خراج بلدة حلتا - كفرشوبا إلى قصف مدفعي إسرائيلي.
 

وفي وقت سابق من صباح اليوم، سُمع انفجار أصوات صواريخ اعتراضية فوق مركبا والعديسة في ميس وجوارها.

وكان قد أغار الطيران المسيّر المعادي ليلا على اهداف مدنية في بلدة الناقورة، حيث يقع المقر العام لـ"اليونفيل"، بالإضافة الى غارة على اطراف بلدات الجبين وعيتا الشعب ورامية في القطاع الاوسط.

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