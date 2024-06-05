المدفعية الإسرائيلية تخرق هدوء الجنوب.. هذه آخر المستجدات

خرقت مدفعية العدو الإسرائيلي الهدوء الحذر الذي كان سائدًا منذ ساعات الصباح الأولى في الجنوب.



وفي التفاصيل، فقد استهدف العدو أطراف بلدة الوزاني بثلاث قذائف، حسب مندوبة "لبنان24".

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كما وتعرّض خراج بلدة حلتا - كفرشوبا إلى قصف مدفعي إسرائيلي.