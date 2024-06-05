آخر معلومة عن حادثة إنتحار عسكريّ داخل السفارة السعودية.. ما هي؟

قال مصدر أمني لـ"لبنان24" إنَّ حادثة إنتحار العسكري في قوى الأمن الداخلي "و.ع." ضمن السفارة السعودية في بيروت صحيحة، وقد بوشرت التحقيقات بالواقعة.

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ولفت المصدر إلى أنّ الإستجواب سيشمل زملاء العنصر لمعرفة حقيقة الدوافع الحقيقية للحادثة، مُرجحاً أن تكون أسباب الحادثة مرتبطة بالضائقة المادية والمعيشية التي يمر بها العنصر.