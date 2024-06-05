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لبنان

آخر معلومة عن حادثة إنتحار عسكريّ داخل السفارة السعودية.. ما هي؟

Lebanon 24
05-06-2024 | 04:57
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قال مصدر أمني لـ"لبنان24" إنَّ حادثة إنتحار العسكري في قوى الأمن الداخلي "و.ع." ضمن السفارة السعودية في بيروت صحيحة، وقد بوشرت التحقيقات بالواقعة.
 
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ولفت المصدر إلى أنّ الإستجواب سيشمل زملاء العنصر لمعرفة حقيقة الدوافع الحقيقية للحادثة، مُرجحاً أن تكون أسباب الحادثة مرتبطة بالضائقة المادية والمعيشية التي يمر بها العنصر.
 
وتبين أنّ العسكري الرحال يقطن في منطقة المعمورة - الضاحية الجنوبية، فيما رقم مسدسه العسكري الذي استخدمه لعملية الإنتحار هو 43902.
 
 
 
 
 
 
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