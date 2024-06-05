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لبنان

لمخالفتهم نظام الاقامة... دورية للامن العام توقف عددا من العمال السوريين

Lebanon 24
05-06-2024 | 04:59
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اوقفت دورية للامن العام مركز جزين عددا من العمال السوريين في مدينة جزين لمخالفتهم نظام الاقامة ودخولهم البلاد بطريقة غير شرعية.
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