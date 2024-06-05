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لبنان

بعد تهديد نتنياهو... الحكومة الإسرائيليّة قد تتّخذ خطوة عاجلة تتعلّق بلبنان

Lebanon 24
05-06-2024 | 05:05
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أفادت "العربية"، أنّ الحكومة الإسرائيلية استدعت فرقتيّ إحتياط إضافيتين من 50 ألف جنديّ إسرائيليّ.
 
 
وفي هذا السياق، قالت وسائل إعلام إسرائيليّة، إنّ الحكومة في تل أبيب، ستبحث اليوم زيادة عدد جنود الاحتياط إلى 350 ألفا على خلفية التوتّر على الجبهة الشمالية.
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كما كشفت "القناة 12 الإسرائيلية"، أنّ "الجيش الإسرائيليّ في حالة تأهب كامل على الحدود الشمالية، وقد أعدّ خططا لتحرّك محدود لن تنشر تفاصيله لأسباب تتعلق بالرقابة".
 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو، زار مستوطنة كريات شمونة القريبة من لبنان، اليوم، وقال من هناك "سنُعيد الأمن إلى الشمال بطريقة أو بأخرى".
 
 
وأضاف نتنياهو أنّ "إسرائيل مستعدة لتحرّك قويّ جدّاً على الجبهة الشمالية".
 
 
 
 

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