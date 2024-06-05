"فيديو من حزب الله مُثير للقلق".. ماذا كشف إسرائيليون بشأنه؟

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إنّ الحرائق التي اندلعت في شمال إسرائيل بسبب صواريخ "حزب الله"، أثّرت بالوعي في الإعلام الإسرائيلي والسياسة، مشيرة إلى أن هناك شعوراً باليأس يُسيطر على السكان، وأضافت: "مشهدُ ألسنة اللهب ورائحة الدخان الكثيف، مع طول فترة الإرهاق في الشمال، كل هذا يخلق شعوراً بالعجز وحتى بالهزيمة".

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بدوره، قال مفوض شكاوى الجنود في الجيش الإسرائيلي سابقاً اللواء إسحاق بريك: "سكان منطقة غوش دان في إسرائيل الذين يعيشون وكأن شيئاً لم يحدث ويواصلون حياتهم كالمعتاد، يغمرون المطاعم والمقاهي، ويسافرون إلى الخارج، ويذكرونني بالمسافرين على متن السفينة الفاخرة تايتانيك وهي في طريقها للاصطدام بجبل جليدي".

وتابع: "أنصح هؤلاء السكان بالتحدث مع سكان كريات شمونة الذين بقوا في المدينة وذاقوا طعم القصف العنيف، ولعلهم سيشرحون لسكان الوسط أن الضربة التي تنتظرهم في غوش دان في حرب إقليمية شاملة ستكون أشد بعشرات المرات من القنابل التي يتعرض لها سكان كريات شمونة اليوم في الوقت الحالي".

وأكمل: "كيف سيتمكن الجيش الإسرائيلي من القتال في 6 ساحات في نفس الوقت على الرغم من أننا خسرنا الحرب في قطاع واحد خلال حربنا مع حماس؟ في غزة".

وقال: "من يتابع تدمير مستوطناتنا في الشمال يدرك أنه ليس لدينا أي دفاع حقيقي ضد صواريخ حزب الله وقذائفه وطائراته المسيّرة، وما يجري الآن هو تدمير للمستوطنات الإسرائيلية".

من ناحيتها، ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن "الحرائق التي اندلعت خلال هذه المعركة في شمال إسرائيل، كانت ضعف عدد الحرائق التي حصلت في حرب 2006".

بدورها، تقول القناة الـ"12" الإسرائيلية إنَّ "حزب الله ينشرُ عدداً من مقاطع الفيديو المزعجة للغاية عن قتاله ضد الجيش الإسرائيلي، حيث يمكنك رؤية هجوم على موقع بصاروخ مضاد للدروع وهجوم على بطارية القبة الحديدية في مرتفعات الجولان. أما الجيش الإسرائيلي فلا يتطرق إلى هذه الوثائق التي ينشرها حزب الله، علماً أنها تُثير بعض الأسئلة الصعبة".

وتكمل: "من الصعب تجاهل مقاطع بثها حزب الله وتظهر عُمق اختراق الصواريخ والطائرات من دون طيار لمواقع الجيش الإسرائيليّ حتى على مُستوى الغرفة".

وأردفت: "في مقطع فيديو مثير للقلق نشره حزب الله، يمكن ملاحظة أن طائرة بدون طيار تابعة لحزب الله تمكنت من اختراق مرتفعات الجولان وضربت بطارية القبة الحديدية هناك، والتي تقع على مسافة كبيرة من الحدود بعد إطلاق صواريخ بدقة جيدة جداً".

وتابعت: "على الرغم من أن جيش الإسرائيلي قد استعد جيداً من حيث حجم القوات في المواقع العسكرية ويحاول أن يكون متنقلاً، لكن من الواضح أن حزب الله لديه نظام جمع يوفر معلومات جيدة جداً عن المواقع العسكرية وبنيتها".

(رصد لبنان24)