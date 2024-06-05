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لبنان

الحرارة تتجاوز معدلاتها بـ8 درجات... إليكم تفاصيل حال الطقس!

Lebanon 24
05-06-2024 | 05:09
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا،  صافيا الى قليل الغيوم مع استقرار في درجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية في الداخل بحدود ال 8 درجات، وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل ما يزيد من الشعور بالحر مع طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء تؤدي إلى سوء الرؤية احيانا.
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وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة:  يستمر تأثير الكتل الهوائية الحارة على  لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية خصوصا في الداخل، بحيث تتجاوز معدلاتها بحدود ال 8 درجات مع نسبة رطوبة مرتفعة في المناطق الساحلية، مما يزيد من الشعور بالحر، حتى يوم السبت حيث تنحسر تدريجيا وتعود درجات الحرارة الى الانخفاض لتعود الى معدلاتها يوم الأحد.
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران في بيروت بين 22 و 30 ، طرابلس بين 20 و 29 وفي زحلة بين 16 و 32.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: صاف إجمالا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة خصوصا على المرتفعات وفي الداخل بحيث تتجاوز معدلاتها بحدود ال 8 درجات، وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل حيث يزيد من الشعور بالحر، واحتمال ظهور طبقات من الغبار في الأجواء مما يؤدي الى سوء في الرؤية أحيانا،  تنشط الرياح أحيانا في المناطق الجنوبية اعتبارا من بعد الظهر.
الخميس:  صاف الى قليل الغيوم مع استقرار في درجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية في الداخل بحدود ال 8 درجات، وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل ما يزيد من الشعور بالحر مع طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء تؤدي إلى سوء الرؤية احيانا.
الجمعة:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة بخاصة في الداخل وعلى المرتفعات، وتبقى فوق معدلاتها الموسمية مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، مما يزيد من الشعور بالحر ورياح ناشطة أحيانا اعتبارا من بعد الظهر.
السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض اضافي وبسيط في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، كما يخف الاحساس بالشعور بالحر نسبيا في المناطق الساحلية مع انخفاض في نسبة الرطوبة، ويتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة ليلا وتنشط الرياح أحيانا.
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