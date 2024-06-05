بالصور... إحراق مكتب الإدارة في إحدى المدارس

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولاً قام يوم أمس، بإحراق مكتب الإدارة في مدرسة كفربيتا الرسمية في منطقة بحنين في المنية.

وعُلِمَ أنّ الأضرار اقتصرت على الماديّات، وفتحت القوى الأمنيّة تحقيقاً بالحادثة.