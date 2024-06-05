Advertisement

لبنان

بالصور... إحراق مكتب الإدارة في إحدى المدارس

Lebanon 24
05-06-2024 | 05:10
A-
A+
Doc-P-1208108-638531866904845228.jpg
Doc-P-1208108-638531866904845228.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولاً قام يوم أمس، بإحراق مكتب الإدارة في مدرسة كفربيتا الرسمية في منطقة بحنين في المنية.
 
 
وعُلِمَ أنّ الأضرار اقتصرت على الماديّات، وفتحت القوى الأمنيّة تحقيقاً بالحادثة.
Advertisement
 
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بالفيديو.. حريق كبير في كفرشوبا
lebanon 24
05/06/2024 14:52:40 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق كبير بين بلدتين في الجنوب.. والدفاع المدني يحاول السيطرة عليه
lebanon 24
05/06/2024 14:52:40 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: اعتراض صواريخ في الشمال واندلاع حريق في صفد
lebanon 24
05/06/2024 14:52:40 Lebanon 24 Lebanon 24
اندلاع حريق كبير خلف مستعمرة المنارة داخل الاراضي المحتلة مقابل بلدة ميس الجبل
lebanon 24
05/06/2024 14:52:40 Lebanon 24 Lebanon 24

مدرسة

حريق

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:58 | 2024-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:21 | 2024-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:46 | 2024-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:49 | 2024-06-05
07:46 | 2024-06-05
07:41 | 2024-06-05
07:36 | 2024-06-05
07:32 | 2024-06-05
07:27 | 2024-06-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24