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لبنان

خلال تصريح نتنياهو قرب الحدود مع لبنان... ماذا شهدت إسرائيل؟

Lebanon 24
05-06-2024 | 05:28
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أفادت "الميادين" أنّ تصريح رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو خلال جولته في شمال فلسطين المحتلة، تزامن مع انطلاق صفارات الإنذار بفعل دخول مسيّرات.
 
 
وفي هذا الإطار، قال الجيش الإسرائيليّ، إنّ "منظومة القبة الحديدية اعترضت جسما مشبوها قادما من لبنان في منطقة المطلة في الجليل الأعلى".
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