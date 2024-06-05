ملف النافعة.. البستاني: سنعقد اجتماعاً لنخرج من مسألة الإكراميات

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عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني وحضور الاعضاء.قال البستاني بعد الجلسة: "اجتمعت لجنة الاقتصاد واعطيت نبذة عما حدث في النافعة وقلت لاعضاء اللجنة اننا كنا استمعنا الى وزير الداخلية ومحافظ بيروت وسنعقد اجتماعا يوم الجمعة في السرايا الحكومية لنخرج من مسألة الإكراميات. فهذا لا يجوز ويجب ان نصدر دفاتر السوق ونسجل السيارات ولكن باقل ضرر على المواطن وقررنا ان ننتظر تقرير لجنة تقصي الحقائق وسنستكمل ولن نتفرج. نريد ان نعرف اين ستذهب الأموال كما عدنا واكدنا حقوق الموظفين في النافعة".ختم: "أما الموضوع الآخر فهو ما تقوم به اللجنة بأن تخرج برواية اقتصادية وستكون فاعلة بالنسبة إلى الموازنة المقبلة وسنقوم بإصلاح الأساسيات وسنعقد ورشة عمل بهذا الخصوص في 21 حزيران لنخرج بشيء فعال".