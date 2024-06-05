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لبنان
العملة الإسرائيليّة تهبط.. ما علاقة "حزب الله" ولبنان؟
Lebanon 24
05-06-2024
|
05:36
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انخفض الشيكل الإسرائيلي بنسبة 0.6% مقابل الدولار بعد تصريح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن إسرائيل مستعدة "لتحرك قوي للغاية" ضد حزب الله في لبنان.
وكان نتنياهو زار مستوطنة كريات شمونة القريبة من لبنان، وقال إن "إسرائيل مستعدة لتحرّك قويّ جدّاً على الجبهة الشمالية".
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