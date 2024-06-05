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لبنان

سرقة مجوهرات وهواتف وساعات من داخل "السيتي مول".. ومفاجأة كبيرة بهويّة الموقوفين (صور)

Lebanon 24
05-06-2024 | 05:44
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

بتاريخ 23-5-2024 وفي محلة نهر الموت، أقدم مجهولان ملثمان على سرقة مجوهرات قدّر وزنها بحوالى /6/ كلغ من الذهب و/18/ هاتفًا خلويًا إضافة إلى ساعتين من داخل شركة في مجمع "السيتي مول"، وفرا الى جهة مجهولة.
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على الأثر، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات الحثيثة توصلت الى كشف هوية المتورطين في عملية السرقة، وهم كل من اللبنانيين:

م. ف. (مواليد عام 2003) (موظف في السيتي مول)
ع. ت. (مواليد عام 2002)
ع. ع. (مواليد عام 1999) (موظف في السيتي مول)
بتاريخ 25-5-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت القوة الخاصة في الشعبة عملية متزامنة نتج عنها توقيف الأول في محلة التل طرابلس على متن سيارة نوع "هوندا CRV" لون زيتي، وضبط بحوزته مبلغ /3,800/ $ وحقيبة بداخلها أدوات تستخدم في عمليات السرقة، والثاني في محلة جبيل وضبط بحوزته مبلغ /196/ $ وسكين، والثالث في محلة الدورة وضبط بحوزته مبلغ /270/$.

بالتحقيق معهم، اعترف الأول والثالث بالتخطيط للسرقة، وأنه في يوم التنفيذ وبسبب حادث طارئ لم يحضر الثالث الى موقع العملية. عندئذ نفّذ العملية الأول والثاني عن طريق البقاء داخل أحد المتاجر في المول بعد اقفاله، وخلال منتصف الليل أقدما على السرقة وغادرا صباحا بعد فتح الأبواب، وتقاسما المسروقات على أساس اعطاء الثالث حصة صغيرة بعد تصريفها.

 كما صرّح الأول ان نصيبه من المسروقات موجود في منزله حيث تم ضبطها، وأفاد الثاني ان حصته من المسروقات باستثناء الهواتف سرق منه أثناء محاولة تصريفه.

بتفتيش منزل الأول عثر على بندقية حربية نوع "كلاشنكوف" وجعبة وممشط بداخله /8/ طلقات صالحة للاستعمال، و/8/ هواف خليوية وحوالى /2,8/ كلغ من المجوهرات، وبتفتيش منزل الثاني عثر على /9/ هواتف خلوية وساعة يد.

سلمت المضبوطات الى أصحابها، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين وأودعوا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.
 
 
 
 
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