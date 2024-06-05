كيف أصبحت إسرائيل "تلعب لعبة حزب الله"؟

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ذكر موقع "الميادين"، أنّ وسائل إعلام إسرائيلية تحدّثت عن "تفوق "حزب الله" في الجبهة الشمالية، بعدما أجبر "الجيش الإسرائيلي على الانجرار إلى معادلته في القتال، وليس العكس".وقال الإعلام الإسرائيلي إنّ "حزب الله" تعلّم الكثير عن قدرات الجيش الإسرائيلي، حتى أصبح هذا الأخير ينجر إلى معادلته".وأضاف أنّ "الجيش الإسرائيلي أصبح اليوم يلعب اللعبة التي يريده "حزب الله" أن يلعبها".وتعليقاً على ما شهدته مستوطنة كريات شمونة على الحدود اللبنانية - الفلسطينية، قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إنّ هذه المستوطنة "كانت مشكلة تكتيكية، وانقلبت علينا، وأصبحت مشكلة استراتيجية". (الميادين)