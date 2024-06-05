الموت يُؤلم الوسط الفنيّ اللبنانيّ.. وفاة صاحب أغنيّة "على خدك حبة لولو" وداعاً منعم فريحة

أعلنت إذاعة "لبنان الحر"، عن وفاة الفنان والملحن منعم فريحة، صاحب الأغنية الشهيرة "على خدك حبة لولو".

ويُعد فريحة من أبرز الشخصيات الفنية في لبنان، وفي رصيده العديد من الأعمال الفنية والموسيقية المهمة.

Advertisement

وكانت بداية فريحة في حقبة السبعينات، حيث ارتبط بشكل كبير بالفنان عازار حبيب، وشارك في تقديم سلسلة من الأعمال الغنائية وأغاني متنوعة من ألحانه، ولقد تميّز بصوته الرائع، والفريد من نوعه.



وتُعتبر أغنية "على خدك حبة لولو" من ضمن الأغاني المشهورة التي قدمها، فهذه الأغنية حققت شهرة كبيرة، وهي من ألحان الفنان عازار حبيب. (لبنان الحر - أغاني أغاني)