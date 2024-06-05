Advertisement

لبنان

الموت يُؤلم الوسط الفنيّ اللبنانيّ.. وفاة صاحب أغنيّة "على خدك حبة لولو" وداعاً منعم فريحة

Lebanon 24
05-06-2024 | 06:16
A-
A+
Doc-P-1208142-638531907502652405.jpg
Doc-P-1208142-638531907502652405.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت إذاعة "لبنان الحر"، عن وفاة الفنان والملحن منعم فريحة، صاحب الأغنية الشهيرة "على خدك حبة لولو".
ويُعد فريحة من أبرز الشخصيات الفنية في لبنان، وفي رصيده العديد من الأعمال الفنية والموسيقية المهمة.
Advertisement
وكانت بداية فريحة في حقبة السبعينات، حيث ارتبط بشكل كبير بالفنان عازار حبيب، وشارك في تقديم سلسلة من الأعمال الغنائية وأغاني متنوعة من ألحانه، ولقد تميّز بصوته الرائع، والفريد من نوعه.

وتُعتبر أغنية "على خدك حبة لولو" من ضمن الأغاني المشهورة التي قدمها، فهذه الأغنية حققت شهرة كبيرة، وهي من ألحان الفنان عازار حبيب. (لبنان الحر - أغاني أغاني)
 
 

لبنان

فنون ومشاهير

تعازي ووفيات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:58 | 2024-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:44 | 2024-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:21 | 2024-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:46 | 2024-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:03 | 2024-06-05
09:42 | 2024-06-05
09:39 | 2024-06-05
09:34 | 2024-06-05
09:28 | 2024-06-05
09:24 | 2024-06-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24