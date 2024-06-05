Advertisement

لبنان

من بلدتي بطرام وكفردلاقوس.. كتابان لنهرا حول اجلاء سوريين غير شرعيين

Lebanon 24
05-06-2024 | 06:35
A-
A+
Doc-P-1208151-638531915533166394.jpg
Doc-P-1208151-638531915533166394.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجه محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا، كتابا لقائد درك منطقة الشمال الاقليمية لقوى الامن الداخلي العميد مصطفى بدران، اخذ العلم بعد الطلب من المدير الاقليمي لامن الدولة في الشمال المؤازرة الامنية اللازمة لبلدية كفردلاقوس في قضاء زغرتا، بهدف القيام بإجراء مسح تام على المخيمات ضمن النطاق البلدي بغية إنذار المقيمين غير الشرعيين والمخالفين للقانون بوجوب ترك أماكن إقامتهم خلال مهلة أسبوع من تاريخ إبلاغهم، وذلك بناء لكتاب ارسل من البلدية الى نهرا بهذا الخصوص.
Advertisement

وجاء في نص كتاب البلدية :

بلدية كفردلاقوس.

بناء على محضر الانتخاب رقم 24- ب - تاريخ 13-6-2024

بناء على جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٠١ وفقا للدعوة الموجهة إليهم بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٢٧ .

 و بناء على المادة الأولى من قرار تسوية أوضاع الأجانب في لبنان رقم ۳۱۹ تاريخ ١٩٦٢/٠٨/٢ والمنشورة في الجريدة الرسمية عدد ٣٤ تاريخ ١٩٦۲/۰۸/۲۲ و المتضمن إلزام الرعايا الأجانب على الأراضي اللبنانية تسوية أوضاعهم، وعطفاً على قرار مجلس الوزراء اللبناني في جلسته المنعقدة بتاريخ ۲۳ تشرين الأول ۲۰۱٤ والمتضمن الموافقة على سياسة النزوح السوري إلى لبنان المقترحة من اللجنة الوزارية للنازحين السوريين و تحت عنوان "توفير الامن والذي نص على متابعة القوى الأمنية تنفيذ التدابير الآيلة إلى ضبط أمن النزوح وتكليف البلديات بإجراء مسح إحصائي دوري للنازحين، في إطارها الجغرافي وتوفيرها العناصر الضرورية للشرطة البلدية لحفظ الامن كما القرار القاضي بالتشدد في تطبيق القوانين اللبنانية على النازحين السوريين لحماية اللبنانيين في مجالات العمل و العمالة كافة، و بعد ورود عدة شكاوى في أوقات مختلفة من قبل أهل البلدة و المقيمين فيها، يعبرون فيها عن انزعاجهم من المخالفات و الإرتكابات الصادرة عن المقيمين غير اللبنانيين، لا سيما النازحين السوريين ، إن في رمي الأوساخ أو التعدي على الأملاك العامة و الخاصة ، إضافة إلى انتشار الأوبئة وعدم التقيد بالشروط الصحية و البيئية.

لذلك، وحفاظاً على الصحة و السلامة العامتين، ومنعاً من تفاقم الأزمة و التصادم، اتخذ مجلس بلدية كفردلاغوس القرار بطلب المؤازرة الأمنية بهدف القيام بإجراء مسح تام على المخيمات ضمن النطاق البلدي بغية إنذار المقيمين غير الشرعيين والمخالفين للقانون بوجوب ترك أماكن إقامتهم خلال مهلة أسبوع من تاريخ إبلاغهم ، و هي التالية:

مخيم وليد حميد مرقس الدويهي، مخيم يوسف زخيا الدويهي الملقب بالشاويش ، مخيم جوزف زخيا الدويهي، مخيم شربل زخيا الدويهي ، مخيم سليمان بولس المكاري، مخيم سركيس نضيرة، مخيم بطرس نكد ، مخيم جمال تادروس النمر، مخيم طوني البيسري، مخيم سايد ".

كما وجه محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا، كتابا لقائد درك منطقة الشمال الاقليمية لقوى الامن الداخلي العميد مصطفى بدران، اخذ العلم بعد الطلب من المدير الاقليمي لامن الدولة في الشمال المؤازرة الامنية اللازمة لبلدية بطرام الكورة لاجلاء السوريين غير الشرعيين من البلدة بتاريخ 7-6-2024، وذلك بناء لقرار صادر عن مجلس بلدية بطرام  بهذا الخصوص، ويتضمن المؤازرة الامنية بهدف اخلاء الابنية السكنية التي يقطنها السوريون غير الشرعيين والمخالفين للقوانين المرعية الاجراء.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:58 | 2024-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:44 | 2024-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:21 | 2024-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:46 | 2024-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:03 | 2024-06-05
09:42 | 2024-06-05
09:39 | 2024-06-05
09:34 | 2024-06-05
09:28 | 2024-06-05
09:24 | 2024-06-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24