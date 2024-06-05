تقرير لمنظمة حقوقيّة: إسرائيل قصفت لبنان بقذائف خطيرة جدّاً

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أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أنّ إسرائيل استخدمت قذائف الفوسفور الأبيض الحارقة في هجمات على مبان سكنية في خمس بلدات وقرى على الأقل في جنوب لبنان، ما قد يؤدي إلى الإضرار بالمدنيين وانتهاك القانون الدولي.وقالت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها، إنه لا يوجد دليل على إصابات بحروق جراء استخدام الفوسفور الأبيض في لبنان، لكن الباحثين "سمعوا روايات تشير إلى احتمال حدوث أضرار في الجهاز التنفسي". (العربية)