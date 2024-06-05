في مجدل عنجر... توقيف شقيق مطلق النار على السفارة الاميركية

تمكنت مديرية أمن الدولة في البقاع، بالتنسيق مع مديرية المخابرات وفي عملية خاطفة ونوعية في بلدة مجدل عنجر، من توقيف شقيق مطلق النار على السفارة الاميركية في بيروت وهو من الجنسية السورية.



وتم ذلك بناء لإشارة النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، واودع السلطات المختصة وبوشرت التحقيقات.

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