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لبنان

سارق دراجات ناريّة.. قوى الأمن حدّدت هويّته وأوقفته في النبطيّة

Lebanon 24
05-06-2024 | 07:27
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة المسّتمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بمختلف أنواع الجرائم على كافة الأراضي اللبنانية وتوقيفهم، توافرت معلومات لمفرزة النبطيّة القضائيّة في وحدة الشرطة القضائيّة حول قيام أحد الأشخاص بسرقة درّجات آليّة عدّة من أماكن مختلفة في النبطيّة، وبيعها في مخيّم عين الحلوة.
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بناء عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجد السارق، وتوقيفه.

بتاريخ 20-05-2024، ونتيجة للاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من تحديد هويّته، وألقت القبض عليه في المدينة الصناعيّة – النبطيّة، وتبيّن أنّه يُدعى:

ه. ب. (مواليد عام 1996، لبناني)
باستماعه، اعترف بما نُسب إليه.

التحقيق مستمرّ بإشراف القضاء المختصّ.
 
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