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لبنان

للمستفيدين من برنامج "أمان"... إليكم هذا البيان من مكتب الحجار

Lebanon 24
05-06-2024 | 07:27
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 اصدر المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هكتور الحجار بيانا حول برنامج أمان، اشار فيه الى انه "بهدف ضمان الشفافية وتطوير آلية تنفيذ برنامج أمان، تعاقدت الحكومة اللبنانية مع شركة مستقلة (شركة BDO LLP) لتقوم بالتدقيق التقني. وعليه، ستقوم الشركة بالتواصل مع عيّنة عشوائية من المستفيدين من البرنامج لإستطلاع رأيهم عبر رسائل نصيّة، إتصالات هاتفية وزيارات منزليّة. وستبدأ هذه العملية بتاريخ اليوم 5 حزيران 2024 على أن تستمر لغاية 31 تموز 2024".
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