توقّعات داخل إسرائيل.. الحرب قد تندلع مع "الحزب" خلال أسابيع

أفادت القناة 14 الإسرائيلية أن التقدير في إسرائيل هو أن حربا مع حزب الله قد تندلع في الأسابيع المقبلة.

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وكمان وزير الأمن القومي ووزير المالية الإسرائيليان طالبا بحرق لبنان وإعادته إلى "العصر الحجري" ردا على هجمات حزب الله.فقد وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ما يحدث في شمال إسرائيل بـ"الإفلاس"، وأنها "تجسيد لنتائج سياسة الاحتواء".وقال بن غفير إنه "حان الوقت ليحترق لبنان كله"، وفق ما أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية.وأضاف أن "الإدارة غير الشرعية لمفهوم مجلس الوزراء استمرار مباشر لسياسة الشمول والتناسب، وهي السياسة التي أدت مباشرة إلى السابع من تشرين الأول. وبدلاً من الخضوع لحماس، حان الوقت لكي يحترق لبنان كله".