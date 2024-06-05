التجأ إلى إحدى الجهات النافذة... متورط آخر بحادث السفارة الاميركية بقبضة المخابرات!

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تسلّمت مديرية المخابرات في البقاع "م.ج" للاشتباه في تورطه بحادثة إطلاق النار على السفارة الاميركية في عوكر، بعد أن التجأ إلى إحدى الجهات النافذة في المنطقة.وتأتي عملية التسليم هذه بعد مداهمات عدة في بلدة مجدل عنجر نفذتها مديرية أمن الدولة في البقاع بالتنسيق مع مديرية المخابرات من دون التمكن من العثور على مطلق النار على السفارة، لكنها تمكّنت من توقيف شقيقه.