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لبنان
"الأحرار" دان حادث السفارة الأميركية: يُنذِرُ بمخططٍ لتفجير الوضع الامني
Lebanon 24
05-06-2024
|
07:49
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دان حزب الوطنيين الأحرار في بيان " الاعتداء الخطير على سفارة الولايات المتحدة الاميركية في عوكر، مع ما يحملُ في طياته من توجيهٍ للرسائل في اكثر من اتجاه، ويُنذِرُ بمخططٍ لتفجير الوضع الامني".
وتوقف الحزب عند "الوقاحة اللافتة في أسلوب وشكل تنفيذ هذه المؤامرة من قبل أيادٍ مُتطرفة"، مُكرراً رفضه بـ "أن يتحوّل لبنان إلى صندوق بريد موّجه إلى الولايات المتحدة الاميركية أو غيرها"، مُهيباً بالمسؤولين الأمنيين والعسكريين "التحرك بحزمٍ لجلاء حقيقة ما جرى في هذا التوقيت بالذات، والضرب بيّدٍ من حديد، لمنع الارهاب من الوصول إلى مآربه بإيقاع الفتنة او بالإساءة إلى علاقات لبنان الديبلوماسية مع الدول الشقيقة والصديقة".
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