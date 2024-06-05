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لبنان

معلومات تُكشف عنه... من هو مُنفذ الهجوم على السفارة الأميركيّة اليوم؟

Lebanon 24
05-06-2024 | 07:53
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أفادت مصادر "العربية"، أنّ السوريّ منفذ الهجوم على السفارة الأميركية في عوكر يُدعى قيس فراج.
 
 
أما معلومات الـ"ال بي سي"، فأشارت إلى أنّ قيس فراج مسجل في مفوضية اللاجئين.
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وقال مصدر عسكريّ في هذا السياق لـ"سكاي نيوز عربيّة" إنّ "فراج مستقرّة بعد استئصال الرصاص من جسده".
 
 
 
كما أفادت معلومات "الجديد"، أنّ العبارات المدونة على جعبة وملابس منفذ الهجوم على السفارة الأميركية هي "الدولة الإسلامية، الذئاب المنفردة، لا غالب إلا الله، ISIS".
 
 
وكان "لبنان 24" كشف أنّ مُطلق النار توجّه من منطقة مجدل عنجر إلى عوكر، لتنفيذ العمليّة.
 
 
وبحسب المعلومات، أوقف الجيش عدّة أشخاص خلال مُداهمات في مجدل عنجر، بينهم شاب مُشتبه به بتجارة السلاح، إضافة إلى توقيف م.ج، أمام أحد المساجد.
 
 
 
 
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