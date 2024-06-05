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لبنان

الخارجية البريطانية: التقارير عن إرسال تحذير لبيروت من حرب واسعة كاذبة

Lebanon 24
05-06-2024 | 08:52
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قالت وزارة الخارجية البريطانية، إنّ "التقارير عن إرسال تحذير لبيروت من حرب واسعة كاذبة".
 
 
وأضافت الخارجية البريطانية لـ"العربية": "نعمل على تخفيف التصعيد بين لبنان وإسرائيل".
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