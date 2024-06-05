الخارجية البريطانية: التقارير عن إرسال تحذير لبيروت من حرب واسعة كاذبة

قالت وزارة الخارجية البريطانية، إنّ "التقارير عن إرسال تحذير لبيروت من حرب واسعة كاذبة".

وأضافت الخارجية البريطانية لـ"العربية": "نعمل على تخفيف التصعيد بين لبنان وإسرائيل".