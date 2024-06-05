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لبنان

سماع دويّ إنفجارات قويّة في كافة المناطق الجنوبيّة... ما هي طبيعتها؟

Lebanon 24
05-06-2024 | 09:05
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سُمِعت أصوات إنفجارات قويّة في كافة المناطق الجنوبيّة.
 
 
ووفق معلومات "لبنان 24"، تبيّن أنّ الطيران الحربيّ الإسرائيليّ خرق جدار الصوت على مستويات منخفضة.
 
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الجنوب

جدار الصوت

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