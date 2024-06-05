ميقاتي استقبل نائب رئيس المفوضية الأوروبية... وهذا ما جرى بحثه

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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغريتس سكيناس بعد ظهر اليوم في السرايا.حضر اللقاء سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان ساندرا دو وال والوفد المرافق.كما حضر اللقاء مستشارو رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس، السفير بطرس عساكر والسيد زياد ميقاتي.وتم في خلال اللقاء البحث في استكمال التعاون بين لبنان والاتحاد الاوروبي على الصعد كافة.