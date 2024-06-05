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لبنان

عبارات مدونة على جعبة وثياب مُنفذ عمليّة إطلاق النار على السفارة الأميركيّة... ما هي؟

Lebanon 24
05-06-2024 | 09:24
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أفادت معلومات "الجديد"، أنّ العبارات المدونة على جعبة وملابس منفذ الهجوم على السفارة الأميركية السوريّ قيس فراج هي "الدولة الإسلامية، الذئاب المنفردة، لا غالب إلا الله، ISIS".
 
 
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السفارة الاميركية

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