عبارات مدونة على جعبة وثياب مُنفذ عمليّة إطلاق النار على السفارة الأميركيّة... ما هي؟

أفادت معلومات "الجديد"، أنّ العبارات المدونة على جعبة وملابس منفذ الهجوم على السفارة الأميركية السوريّ قيس فراج هي "الدولة الإسلامية، الذئاب المنفردة، لا غالب إلا الله، ISIS".

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