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لبنان

وزير الدفاع استنكر الإعتداء على السفارة الأميركية

Lebanon 24
05-06-2024 | 09:34
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تابع وزير الدفاع الوطني موريس سليم الاعتداء الذي تعرضت له السفارة الأميركية في عوكر وأجرى اتصالًا بالمعنيين في السفارة مستنكرا الإعتداء ومطمئنا الى سلامة العاملين فيها. 
وأكّد وزير الدفاع أن القوى العسكرية والامنية تواصل عملها لكشف ملابسات الإعتداء والجهات التي تقف وراء هذا العمل  مشددا على جهوزية الأجهزة الأمنية لحماية البعثات والمقرات الدبلوماسية.
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والتقى وزير الدفاع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس – بلاسخارت في زيارة بروتوكولية بمناسبة تسلم مهامها في لبنان.وجرى البحث في الأوضاع في لبنان والمنطقة.
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