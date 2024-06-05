عبدالله استقبل الملحق العسكري الصيني

استقبل عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، في مجلس النواب اليوم، الملحق العسكري لسفارة جمهورية الصين في لبنان الكولونيل شينغ يو شونغ. وتم البحث في العلاقات التاريخية بين الحزب التقدمي الأشتراكي والحزب الشيوعي الصيني،وإمكانية زيادة الاستفادة من امكانات الصين في مسيرة اعادة البناء في لبنان.

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