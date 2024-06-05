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لبنان
طائرة "درون" إسرائيليّة انفجرت في وسط بلدة جنوبيّة
Lebanon 24
05-06-2024
|
10:03
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طائرة "درون" إسرائيليّة، انفجرت في الشارع العام وسط بلدة الناقورة.
وبحسب المعلومات، لم يُفد عن وقوع إصابات.
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