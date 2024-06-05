وزير الزراعة بحث ورئيس "نبض للتنمية" أهمية الأمن الغذائي

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استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن، في مكتبه، رئيس جمعية "نبض للتنمية" حسين شومان على رأس وفد.وخلال اللقاء، تم البحث في ملف الأمن الغذائي ومدى أهميته على مستوى الوطن والمواطن.وأكد الحاج حسن "الانفتاح على الجميع كمجتمع أهلي أو محلي ومنظمات دولية من أجل تطوير الأفكار ضمن استراتيجية وزارة الزراعة".