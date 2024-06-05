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لبنان

شاهدوا بالصورة... طوافة عسكرية للجيش هبطت بشكل إضطراريّ

Lebanon 24
05-06-2024 | 10:44
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طوافة عسكرية للجيش، هبطت بشكل إضطراريّ في سهل بلدة كفردان - قضاء بعلبك.
 
 
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