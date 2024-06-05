بصلية صاروخية.. "الحزب" يستهدف انتشاراً لجنود العدو

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أعلن "حزب الله"، في بيان عصر اليوم الأربعاء، استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع زبدين.وقال في بيانه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدفنا يوم الاربعاء 5-6-2024، انتشاراً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ‏موقع زبدين في مزارع شبعا المحتلة بصلية صاروخية". ‏