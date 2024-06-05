أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، تعليقاً على الهجوم على السفارة الأميركية في بيروت، أننا "نعمل بشكل وثيق مع السلطات المحلية للتأكد مما حدث ولضمان عدم وجود تهديد".





وتابع: "سنفعل ما يتعين فعله لحماية شعبنا"آخر تصريح أميركي عن "هجوم عوكر".. ماذا أعلنت واشنطن؟.

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