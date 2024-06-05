قائد الجيش استقبل بلاسخارت وشينا وعرض مع السعد والبعريني التطورات

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كذلك، استقبل النائبين راجي السعد ووليد البعريني، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلد.واستقبل قائد الجيش أيضا نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغاريتيس شينا، وتم التداول في أوضاع لبنان والمنطقة.