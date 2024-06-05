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لبنان

قائد الجيش استقبل بلاسخارت وشينا وعرض مع السعد والبعريني التطورات

Lebanon 24
05-06-2024 | 11:22
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 استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه، في اليرزة، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جانين هينيس – بلاسخارت، التي تسلمت مهامها حديثاً.

كذلك، استقبل النائبين راجي السعد ووليد البعريني، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلد.
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واستقبل قائد الجيش أيضا نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغاريتيس شينا، وتم التداول في أوضاع لبنان والمنطقة.
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