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لبنان

جديد "هجوم عوكر".. مزيد من التوقيفات وهذا ما أعلنه الجيش

Lebanon 24
05-06-2024 | 11:36
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أعلنت قيادة الجيش، عصر اليوم الاربعاء في بيان، دهم عدد من المنازل في بلدتَي الصويري ومجدل عنجر وتوقيف 5 أشخاص في إطار ملاحقة المتورطين في إطلاق النار على السفارة الأميركية في بيروت.


وجاء في البيان: "ضمن إطار ملاحقة المتورطين في الاعتداء المسلح على السفارة الأميركية في منطقة عوكر، دهمت دورية من مديرية المخابرات ووحدة من الجيش عددًا من المنازل في بلدتَي الصويري ومجدل عنجر - البقاع الغربي وأوقفت السوري (ع.ج.) والمواطن (ا.ز.) للاشتباه بعلاقتهما بالسوري (ق.ف.) مطلق النار على السفارة، و٣ من أفراد عائلته".
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وتابع البيان: "يواصل الجيش عمليات الدهم في موازاة متابعته للتحقيقات بإشراف القضاء المختص".
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