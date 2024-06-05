جديد "هجوم عوكر".. مزيد من التوقيفات وهذا ما أعلنه الجيش

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أعلنت قيادة الجيش، عصر اليوم الاربعاء في بيان، دهم عدد من المنازل في بلدتَي الصويري ومجدل عنجر وتوقيف 5 أشخاص في إطار ملاحقة المتورطين في إطلاق النار على السفارة الأميركية في بيروت.وجاء في البيان: "ضمن إطار ملاحقة المتورطين في الاعتداء المسلح على السفارة الأميركية في منطقة عوكر، دهمت دورية من مديرية المخابرات ووحدة من الجيش عددًا من المنازل في بلدتَي الصويري ومجدل عنجر - البقاع الغربي وأوقفت السوري (ع.ج.) والمواطن (ا.ز.) للاشتباه بعلاقتهما بالسوري (ق.ف.) مطلق النار على السفارة، و٣ من أفراد عائلته".وتابع البيان: "يواصل الجيش عمليات الدهم في موازاة متابعته للتحقيقات بإشراف القضاء المختص".