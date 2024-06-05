"رسالة ملغومة".. ماذا قال عباس إبراهيم عن حادثة عوكر؟

أعلن اللواء عباس إبراهيم، استنكاره وشجبه للهجوم الذي طال السفارة الأميركية في عوكر، اليوم الأربعاء، مشيراً إلى أن تلك الحادثة تُسلط الضوء مُجدداً على أهمية الأمن الاستباقي في مواجهة تهديدات الخلايا النائمة للمنظمات الارهابية.

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ولفت إبراهيم إلى أنّ الجريمة واحدة، وذلك بدءاً من الاعتداء على القنصلية الإيرانية في دمشق وصولاً إلى الاعتداء على السفارة الأميركية في لبنان، وقال: " كل هذه الأعمال الإرهابية مدانة ومستنكرة فهي تنتهك القوانين الدولية والاتفاقيات التي تحمي حصانة البعثات الدبلوماسية، التي هي الاساس لعالم مستقر وآمن".

وأكمل: "لبنانيا، يفتح هذا الاعتداء ملف النزوح السوري مجددا ويسلط الضوء على ان ادارة المجتمع الدولي ظهره ودفن رأسه في الرمال لن يوفر لبنان ولا المصالح الغربية من الاستهداف، فما جرى هو انذار قوي لايجاد حل لهذه المشكلة الانسانية المسيسة".



وختم: "أما ادراج الاعتداء في سياق الأحداث الدولية، فيدفعنا الى طرح السؤال عما اذا كان الهجوم على سفارة الولايات المتحدة في بيروت رسالة ملغومة لتعطيل مبادرة السلام الاميركية في غزّة، وهل يُمكن استخدام الإرهاب كأداة سياسية في الانتخابات الأميركية المقبلة؟".