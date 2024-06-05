Advertisement

لبنان

"رسالة ملغومة".. ماذا قال عباس إبراهيم عن حادثة عوكر؟

Lebanon 24
05-06-2024 | 11:39
A-
A+
Doc-P-1208252-638532098094148011.jpg
Doc-P-1208252-638532098094148011.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن اللواء عباس إبراهيم، استنكاره وشجبه للهجوم الذي طال السفارة الأميركية في عوكر، اليوم الأربعاء، مشيراً إلى أن تلك الحادثة تُسلط الضوء مُجدداً على أهمية الأمن الاستباقي في مواجهة تهديدات الخلايا النائمة للمنظمات الارهابية.
Advertisement
ولفت إبراهيم إلى أنّ الجريمة واحدة، وذلك بدءاً من الاعتداء على القنصلية الإيرانية في دمشق وصولاً إلى الاعتداء على السفارة الأميركية في لبنان، وقال: "كل هذه الأعمال الإرهابية مدانة ومستنكرة فهي تنتهك القوانين الدولية والاتفاقيات التي تحمي حصانة البعثات الدبلوماسية، التي هي الاساس لعالم مستقر وآمن".
وأكمل: "لبنانيا، يفتح هذا الاعتداء ملف النزوح السوري مجددا ويسلط الضوء على ان ادارة المجتمع الدولي ظهره ودفن رأسه في الرمال لن يوفر لبنان ولا المصالح الغربية من الاستهداف، فما جرى هو انذار قوي لايجاد حل لهذه المشكلة الانسانية المسيسة".

وختم: "أما ادراج الاعتداء في سياق الأحداث الدولية، فيدفعنا الى طرح السؤال عما اذا كان الهجوم على سفارة الولايات المتحدة في بيروت رسالة ملغومة لتعطيل مبادرة السلام الاميركية في غزّة، وهل يُمكن استخدام الإرهاب كأداة سياسية في الانتخابات الأميركية المقبلة؟".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2024-06-05
16:37 | 2024-06-05
16:34 | 2024-06-05
16:26 | 2024-06-05
16:24 | 2024-06-05
16:06 | 2024-06-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24