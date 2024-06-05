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لبنان

الخير تفقد مدرسة كفر بيتا: المساس بمؤسسات المنية التربوية غير مسموح

Lebanon 24
05-06-2024 | 11:48
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تفقد عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب أحمد الخير، مدرسة كفر بيتا الرسمية، يرافقه وليد الجاجية عن دائرة التربية في الشمال ومديرة المدرسة لينا قاسم، وذلك على أثر الحريق الذي اندلع، صباح اليوم، بعدما أضرم مجهولون النار في مكتب المديرة.
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واستنكر الخير "هذا الاعتداء الآثم"، واعداً بـ"متابعته حتى النهاية مع وزارة التربية والأجهزة الأمنية، وصولاً إلى تحديد الفاعلين وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم".

كذلك، أكّد الخير أنّ "المساس بالمؤسسات التربوية في المنية غير مسموح".

وفي سياق ما جرى، أجرى الخير اتصالاً هاتفياً بوزير التربية والتعليم عباس الحلبي، ووضعه بحيثيات الحادثة، وما تحتاج إليه المدارس الرسمية في المنية، لا سيما مدرسة كفر بيتا على مستوى البنى التحتية والإدارية.
 
 
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