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لبنان

خليل عرض في قطر مع وزير الخارجية ومسؤولين التطورات في لبنان والمنطقة

Lebanon 24
05-06-2024 | 11:52
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استقبل وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل، وجرى إستعراض لآخر التطورات في لبنان ومستجدات الأوضاع في المنطقة.
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كذلك، عقد خليل لقاء مطولاً مع وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد الخليفي جرى خلال عرض للأوضاع في جنوب لبنان وتطورات الوضع الداخلي، حيث أبدى الخليفي "حرص قطر الدائم على مساعدة لبنان في المجالات كافة".
 
والتقى خليل أيضاً عدداً من المسؤولين القطريين.
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