خليل عرض في قطر مع وزير الخارجية ومسؤولين التطورات في لبنان والمنطقة

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كذلك، عقد خليل لقاء مطولاً مع وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد الخليفي جرى خلال عرض للأوضاع في جنوب لبنان وتطورات الوضع الداخلي، حيث أبدى الخليفي "حرص قطر الدائم على مساعدة لبنان في المجالات كافة".والتقى خليل أيضاً عدداً من المسؤولين القطريين.