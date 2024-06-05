ماذا أعلن "التقدمي" عن "حادثة عوكر"؟ بيانٌ ونداء!

استنكر الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان "الاعتداء الذي طال السفارة الأميركية في لبنان على قاعدة رفضه كل ما يمس بالاستقرار والسلم الأهلي والأعراف الديبلوماسية".



وإذ أكد "دور الأجهزة الأمنية والجيش"، دعا إلى "تقديم المتورطين إلى القضاء لضمان عدم تكرار أي حادثة من شأنها تعريض الأمن الداخلي للخطر، في ظل ما يتعرض له لبنان من مخاطر وتحديات".

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