Advertisement

لبنان

ماذا أعلن "التقدمي" عن "حادثة عوكر"؟ بيانٌ ونداء!

Lebanon 24
05-06-2024 | 11:58
A-
A+
Doc-P-1208262-638532108257248699.jpg
Doc-P-1208262-638532108257248699.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استنكر الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان "الاعتداء الذي طال السفارة الأميركية في لبنان على قاعدة رفضه كل ما يمس بالاستقرار والسلم الأهلي والأعراف الديبلوماسية".

وإذ أكد "دور الأجهزة الأمنية والجيش"، دعا إلى "تقديم المتورطين إلى القضاء لضمان عدم تكرار أي حادثة من شأنها تعريض الأمن الداخلي للخطر، في ظل ما يتعرض له لبنان من مخاطر وتحديات".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2024-06-05
16:37 | 2024-06-05
16:34 | 2024-06-05
16:26 | 2024-06-05
16:24 | 2024-06-05
16:06 | 2024-06-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24