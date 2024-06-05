استهدف "حزب الله"، مساء اليوم الأربعاء، مستوطنة الكوش (حورفيش) الإسرائيلية، حيثُ قصف بواسطة سربٍ من المُسيرات الإنقضاضية أماكن تموضع واستقرار لضباط وجنود العدو الإسرائيلي.

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بدورها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنّه جرى تسجيل إصابة 10 أشخاص بهجوم طائرة من دون طيار استهدفت مستوطنة حرفيش في منطقة الجليل الأعلى، لافتة إلى أنهُ لم يجرِ إطلاق صافرات الإنذار لحظة اختراق الطائرة المجال الجوي الإسرائيلي.

كذلك، تحدثت تقارير أخرى عن تصعيد خطير في الشمال على الحدود مع لبنان، معلنةً استهداف قاعدة حورفيش العسكرية في الجليل الغربي، ووقوع قتلى وإصابات.



وذكر الإعلام الإسرائيلي أنّ حزب الله استهدف تجمعاً للجنود في حُورفيش، وأنّه عند وصول قوات الإنقاذ والإسعاف التابعة للجيش، تم استهداف المكان للمرة الثانية، مؤكّداً أنّ القصف على القاعدة تم بواسطة صواريخ ومسّيرات.

وأقرّ الإعلام الإسرائيلي بمقتل جنديين وإصابة 24 آخرين حتى الآن في استهداف حورفيش، من بينها حالات خطرة وميؤوس منها، واصفاً الهجوم على المستوطنة بالأصعب في الشمال منذ بدء الحرب، وأنّ هناك صعوبة في إخلاء الإصابات من المنطقة.



وأضاف: "ما يثير القلق بشكلٍ خاص، هو أنّه لا يزال هناك ضحايا في الحادث لا يمكن إجلاؤهم خوفاً من نيران حزب الله".



في غضون ذلك، هبطت 3 طائرات مروحية جديدة لنقل المزيد من الإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي.



كذلك، قال الإعلام الإسرائيلي إنّ نجاح الإصابة ودون انطلاق صفارات الإنذار كان بسبب نجاح حزب الله في استهداف منظومة الرادار التابعة للجيش وبطاريات القبة الحديدية، مؤكداً أنّ "هذا هجوم جيد التخطيط ومتكامل من قبل حزب الله وليس حادثاً عشوائياً".



من ناحيتها، قالت القناة "الـ 13" الإسرائيلية إنّ "منطقة حورفيش لم يتم إخلاؤها، وأنّ حزب الله يعرف ذلك، وأنّ الحزب وسّع هجمات مسيراته إلى ما بعد "خط التماس".



وفي بيان له، قال الجيش الإسرائيلي إنّه لم يتم تفعيل صفارات الإنذار في حورفيش، مشيراً إلى أنّ الحادث قيد التحقيق.



وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ هناك أسئلة صعبة في إسرائيل حول سبب عدم اكتشاف المسيّرات قبل انفجارها وعدم إطلاق صفارات الإنذار.